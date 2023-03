Rheinmetall im Dax: Späte Genugtuung für Deutschlands Rüstungskönig

Zum einen könne Papperger endlich tun, was ihm schon immer am Herzen lag: Den Soldaten der Bundeswehr das bestmögliche Material geben – und genug davon, so ein anderer Insider. Kaum weniger treibe ihn die Furcht, etwas zu verpassen. Auch wenn Papperger immer wieder einen vieljährigen „Supercycle“ an Aufträgen logisch begründen könne, „tief drinnen hat er trotzdem die Angst, dass alles bald vorbei sein könnte und er die Zeitenwende nicht richtig genutzt hat“, so einer der Insider. Und zu guter Letzt genieße Papperger die lange vermisste Wertschätzung für sein Unternehmen und sich selbst als Gesicht der Branche.