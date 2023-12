Rheinmetall Panzerproduktion in der Ukraine soll schon 2024 starten

Neu gebaute Kampfpanzer will Papperger aber schon deutlich früher an die Ukraine liefern. „Die ersten zehn Lynx-Fahrzeuge werden bereits in Koproduktion zwischen uns und der Ukraine hier in Deutschland oder in Ungarn hergestellt“, berichtete der Manager. „Nach einer Ramp-up-Phase sollten wir dann rasch in der Lage sein, diese Fahrzeuge in einer nennenswerten Stückzahl vollständig in der Ukraine zu fertigen.“ Dabei habe die Bundesregierung signalisiert, die für die Fertigung nötige Exporterlaubnis zu geben.