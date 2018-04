Rheinmetall und Krauss-Maffei: Großbritannien will wieder beim Panzer-Projekt „Boxer“ einsteigen

LondonNach 14 Jahren will Großbritannien wieder in das von deutschen Konzernen dominierte Panzer-Projekt „Boxer“ einsteigen. Damit kann sich die deutsche Rüstungsindustrie Hoffnung auf einen weiteren Großauftrag zur Lieferung der Transport-Radpanzer machen. „Wir freuen uns, die British Army als weiteres Mitglied im Kreis derjenigen Streitkräfte begrüßen zu können, die den Boxer bereits erfolgreich nutzen“, teilte Rheinmetall-Vorstands-Chef Armin Papperger am Dienstag mit.