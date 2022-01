Rheinmetallchef „An Europas Rüstungspolitik könnten sich die Grünen die Zähne ausbeißen“

Zur Sozialen Taxonomie will eine von der EU beauftragte Expertengruppe im Februar einen Bericht vorlegen, der auch Sie und Ihre Branche betreffen könnte. Was erwarten Sie da von der Bundesregierung?

Drei Dinge. Die Regierung sollte prüfen lassen, was genau in der EU entsteht mit dem bevorstehenden Bericht. Der zweite Punkt wäre zu klären, welchen Einfluss die Soziale Taxonomie auf die Sicherheits- und Verteidigungsbranche hat, mithin eine Industrie, die auch Berlin für strategisch hält. Und mit den Ergebnissen dieser Analyse sollte die Regierung für ihre Position in Brüssel werben. Die entscheidende Person im Kabinett ist Bundesfinanzminister Christian Lindner. Er ist der Triggerpunkt.



Was sollen er und Bundeskanzler Olaf Scholz in Brüssel tun? Um Unterstützung bei anderen rüstungsfreundlichen Ländern wie Frankreich oder Italien werben?

Das wäre ein guter Ansatz. Gegen eine Allianz der größten Staaten geht in der EU traditionell wenig. Aber es muss schnell gehen. Denn das Beispiel mit der Einstufung der Atomkraft als nachhaltig zeigt: Ist eine Branche mal klassifiziert, lässt sich das meist schwer wieder ändern.