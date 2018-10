Riad-Konferenz Siemens-Chef noch unentschlossen über Teilnahme

Siemens-Chef Joe Kaeser hält sich die Teilnahme an einer Investmentkonferenz in der saudischen Hauptstadt Riad kommende Woche weiter offen. „Ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich muss es bald tun“, sagte er auf einer Konferenz des US-Wirtschaftsmagazins „Fortune“ in Toronto. Mehrere hochrangige Teilnehmer haben den Besuch des Treffens in Riad aus Protest gegen die Vorgänge um das ungeklärte Verschwinden des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi bereits abgesagt.