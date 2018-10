Ringen mit General Electric Siemens verbessert seine Chancen auf Milliarden-Auftrag im Irak

Siemens ist im Ringen mit dem US-Konkurrenten General Electric (GE) um ein Milliarden-Geschäft im Irak einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Vertreter des Münchner Technologie-Konzerns und des irakischen Elektrizitätsministeriums unterzeichneten eine Absichtserklärung über den Ausbau der irakischen Stromkapazitäten. Dies teilten die Regierung in Bagdad und das deutsche Unternehmen am Sonntag mit. Es gehe um eine Ausbau-Leistung von elf Gigawatt in den kommenden vier Jahren, was laut Siemens etwa der Hälfte der derzeitigen Kapazitäten des Irak entspricht. Offenbar handelt es sich aber trotz zunächst anderslautender Medienberichte noch nicht um rechtsgültige Verträge, sondern erst einmal um eine Absichtserklärung zwischen Siemens und der irakischen Regierung.