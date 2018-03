Risiko in der Bilanz: Wertverluste von Dieselautos belasten die VW-Finanzsparte

Mit Rückenwind durch die starke Gewinnsteigerung und den Umbau der Sparte, durch den nun auch die Porsche-Bank in die Finanzdienstleistungsaktivitäten des Gesamtkonzerns integriert wurde, hat Santelmann ehrgeizige Pläne. So soll die Zahl der Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Wartungsverträge bis 2025 von derzeit 19,7 auf 30 Millionen steigen, bekräftigte er. Über ausreichend Eigenkapital für diesen Wachstumskurs verfügt VW Financial Services bereits heute: 25,6 Milliarden Euro – ein Plus von 21,2 Prozent binnen eines Jahres. Die harte Kernkapitalquote des von der Europäischen Zentralbank (EZB) direkt beaufsichtigten Instituts lag Ende vergangenen Jahres bei 17,6 Prozent – drei Prozentpunkte über den Anforderungen der Aufseher.