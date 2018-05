Roboter-Autos: Frankreich will ab 2020 autonome Fahrzeuge zulassen

Der Aktionsplan der Regierung schlägt deshalb unter anderem administrative Vereinfachungen vor, um Vorstudien von Herstellern und Forschungsinstituten in Frankreich erheblich zu erleichtern. Darüber hinaus sollen vielversprechende Initiativen in der Branche unterstützt werden. Einen detaillierten Gesetzesentwurf will die Regierung in Kürze vorlegen.