Rochade bei Siemens „Keine guten News für die Belegschaften“

Auch die Börsenstory für Siemens Energy hatte Sen schon in groben Umrissen zurechtgezimmert, als ein anderer ihm in die Parade fuhr. Als Sen sich gerade anschickte, das Geschäft mit den Gas- und Dampfturbinen samt den Windkraftanlagen des zugeschlagenen Unternehmens Siemens Gamesa Investoren als grüne Wohltat zu verkaufen, lieferte sich Kaeser einen Showdown mit der Umweltbewegung Fridays for Future. Der Grund war die Zulieferung einer Signalanlage von Siemens an eine australische Kohlemine. An den Folgen dieses Glaubwürdigkeitsverlustes wird Siemens noch lange zu leiden haben.