Roche-Chef Schwan „Antigentests sind derzeit bei allen Herstellern ausverkauft“

Am Anfang steht der Abstrich. Eine medizinische Fachkraft entnimmt mit einem Stäbchen eine Probe aus Rachen oder Nase, taucht das Stäbchen in eine Lösung, verteilt davon einige Tropfen auf einem Teststreifen. Nach fünfzehn Minuten liegt das Ergebnis vor: Sind in der Probe Corona-Proteinstücke enthalten, erscheint auf dem Teststreifen ein farbiger Strich. Ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest.