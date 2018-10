Roche, Fresenius, United Continental Die Quartalszahlen des Tages

Danone wächst langsamer

Niedrigere Verkäufe bei Säuglingsnahrung in China haben den Umsatzanstieg des französischen Nahrungsmittelkonzerns im dritten Quartal gebremst. Der Umsatz belief sich auf 6,186 Milliarden Euro, ein Plus von 1,4 Prozent nach einem Anstieg im zweiten Quartal von 3,3 Prozent. Der warme Sommer in Europa kurbelte den Absatz der Wassersparte an.