Rohstoffabhängigkeit bei Gallium und Germanium „Käme es zu einer Verknappung, wäre die Industrie voraussichtlich arbeitsfähig“

Der Rohstoff Gallium wiederum wird in Halbleitern, in LEDs und in Permanentmagneten verwendet, die zum Beispiel in Elektroautos oder Windrädern eingesetzt werden. Auch für die Photovoltaik ist Gallium wichtig. „Alles in allem spielen beide Rohstoffe also für die Energiewende und in Zukunftstechnologien eine bedeutende Rolle“, sagt Brinkmann.