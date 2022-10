Rohstoffe: Französischer Konzern will Europas führender Lithiumproduzent werden

Das französische Rohstoffunternehmen Imerys will durch ein neues Bergbauprojekt führender Anbieter von Lithium in Europa werden. Die Ergebnisse von Untersuchungen in der Mine Beauvoir im Departement Allier in Zentralfrankreich deuteten darauf hin, dass ab 2028 mindestens 25 Jahre lang 34.000 Tonnen Lithiumhydroxid produziert werden könnten – genug für 700.000 Batterien für Elektroautos, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.