Rohstoffe: Vulcan Energy geht von höherer Lithium-Produktion aus als bisher

Die Produktionskosten pro Tonne LHM bezifferte Vulcan auf 4359 Euro, was deutlich weniger wäre als die Kosten von Lithium anderer Hersteller in anderen Regionen, so etwa mehr als 5000 Euro pro Tonne in Lateinamerika. In der zweiten Produktionsphase einige Jahre später kämen wahrscheinlich weitere 24.000 Tonnen LHM dazu, sodass insgesamt 48.000 Tonnen gefördert werden könnten.