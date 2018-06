Rohstoffhändler: Glencore nimmt Zahlungen an Milliardär Gertler wieder auf

Glencore war daher in einer schwierigen Lage. Das Unternehmen ist vertraglich verpflichtet, Gertler Produktions-Lizenzgebühren für Minen im Kongo zu zahlen, wo der israelische Milliardär eine mächtige Person bleibt. Im April gewann er einen Gerichtsentscheid im Kongo, Glencore-Vermögenswerte im Wert von fast 3 Milliarden US-Dollar einzufrieren, was zu Spekulationen führte, dass er die Geschäfte von Glencore in dem Land stören und sogar übernehmen könnte.