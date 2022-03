Rohstoffknappheit: Der Papiermangel in sechs Grafiken

Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Die Papierproduktion und auch das Papierrecycling braucht Energie - viel Energie. 16,8 Millionen Megawattstunden verbrauchten die Papierfabriken in Deutschland 2020. Strom aber hat sich in den vergangenen Monaten stark verteuert. Das treibt die Preise für Papier weiter in die Höhe. Der Großhändler Inapa etwa hat seit Dezember bereits drei Preisanpassungen angekündigt - und zusätzlich wegen der steigenden Spritpreise noch eine Erhöhung der Pauschale für Logistikkosten. Eine Lösung der Papierkrise ist damit noch nicht in Sicht.



