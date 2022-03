Rohstoffkonzern Glencore will Beteiligungen an russischen Konzernen nicht verkaufen

Der Rohstoff- und Bergbaukonzern Glencore will an seiner Beteiligung am Aluminiumproduzenten En+ und am Ölkonzern Rosneft festhalten. Das Unternehmen sieht „keine realistische Möglichkeit, sich im gegenwärtigen Umfeld von diesen Beteiligungen zu trennen“, teilte Glencore am Mittwoch mit.