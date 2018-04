Rohstoffkonzern: Norsk Hydro warnt vor Engpässen auf dem Aluminium-Markt

Abnehmer wie Automobil- oder Dosenhersteller seien in Sorge – auch weil die Aluminium-Preise an der Londoner Börse bereits auf ein Sechs-Jahreshoch geklettert seien. Die Aluminium-Industrie sei dadurch in einer schwierigen Lage, weil die langjährigen Kunden auf stabile Rahmenbedingungen vertrauten.