Rohstoffmangel und Energiepreise: Wie die Papierindustrie leidet

Den Zellstoff, der in Lachendorf verarbeitet wird, kommt aus Skandinavien oder sogar aus Südamerika, wird per Schiff und Lastwagen bis zur Werkshalle gebracht. Eine Birke in Skandinavien braucht etwa zwanzig Jahre, bevor sie zu Zellstoff verarbeitet wird. Der Eukalyptus in Brasilien wächst nur sechs Jahre, bevor er in der Fabrik landet, sagt Rauhut.