Roland-Berger-Deutschlandchef „Vor der Wahl hat niemand Interesse an einer Pleitewelle“

Das heißt aber auch: Viele Unternehmen wurden künstlich über Wasser gehalten, verfügen in Wahrheit aber über kein funktionierendes Geschäftsmodell. Wie lange können solche Firmen durchhalten?

Viele Unternehmen waren schon vor Corona in Schwierigkeiten und haben in den letzten Monaten milliardenschwere staatliche Unterstützung erhalten. Die Verschuldung dieser Firmen ist sehr hoch. Momentan haben die Finanzinstitute aber kein Interesse, ihre Bilanzen mit Abschreibungen zu belasten und warten lieber, wie stark die wirtschaftliche Erholung ausfällt, bevor sie die Reißleine ziehen. Und politisch hat vor der Wahl ohnehin niemand ein Interesse an einer Pleitewelle. Vor diesem Hintergrund rechnen wir 2021 mit wenig Bewegung bei den Insolvenzzahlen. Es wird ein paar Einzelfälle geben, aber eine breite Pleitewelle sehe ich nicht.