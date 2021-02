Roland Busch folgt Joe Kaeser: Die fünf Baustellen des neuen Siemens-Chefs

Mit der Show aus dem vergangenen Jahr wird die aktuelle Hauptversammlung von Siemens an diesem Mittwoch wohl nicht mithalten können. Statt vor großem Publikum wird die Hauptversammlung pandemiebedingt nur vor dem Bildschirm stattfinden. Dabei bringt der Termin am 3. Februar für Siemens eine der größten Zäsuren der vergangenen Jahre. Joe Kaeser übergibt nach sieben Jahren an der Siemens-Spitze den CEO-Titel an Roland Busch.