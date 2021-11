Rosskur gegen Corona? Arzneien mit Wurmmittel Ivermectin nicht vergriffen

Gerade in rechten Kreisen in den USA werden Fake News über die Wirksamkeit von Ivermectin schon seit August verbreitet. In Reddit-Gruppen diskutieren Nutzer zum Beispiel darüber, dass die Pferdesalbe am besten auf salzigen Crackern herunterzubekommen sei. Auch aus deutschen Intensivstationen mehren sich Berichte, dass an Covid-19 erkrankte Menschen nach einer Behandlung mit Ivermectin verlangten.



2015 hatten zwei Forscher aus Japan und den USA den Nobelpreis der Medizin für das in den Siebzigerjahren entdeckte Mittel gegen Parasiten gewonnen. Gegen Würmer ist die Wirksamkeit des „Wundermittels“ belegt – keinesfalls aber gegen Viren.