Rückruf BMW ruft in Deutschland 430.000 Autos vom Typ 3er zurück

Wegen eines Problems am Gebläseregler ruft BMW in Deutschland 430.000 Fahrzeuge des Typs 3er in die Werkstätten zurück. Dort muss eine Steckverbindung überprüft und gegebenenfalls repariert oder Teile ausgetauscht werden, wie das Unternehmen am Freitag erklärte. Zuvor hatte das Fachmagazin „kfz-betrieb“ darüber berichtet.