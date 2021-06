Rückruf: Hunderttausende Tesla-Fahrzeuge in China bekommen Software-Update

Tesla hat in den vergangenen Monaten mehrere Rückschläge in China hinnehmen müssen. Eine Protestaktion gegen den Elektroautobauer auf der Autoshow in Schanghai Mitte April ging viral. Gleichzeitig gab es Befürchtungen, dass eine Reihe von Unfällen das Image des Konzerns von Elon Musk schädigen könnte: Mitte April berichteten chinesische Medien über einen tödlichen Unfall mit einem Fahrzeug der Marke im südchinesischen Guangzhou, Anfang Mai ereignete sich ein ähnliches Unglück in Shaoguan, in der Provinz Guangdong.