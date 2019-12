Rückschlag für Bayer: Französische Behörde will mehrere glyphosathaltige Produkte verbieten

Die französische Agentur für Lebensmittel- und Umweltsicherheit ANSES will einen Großteil der in Frankreich verkauften Produkte mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat verbieten. Nach 2020 dürften 36 Produkte nicht mehr verwendet werden, teilte Anses am Montag mit. Sie machen nach Angaben der Agentur fast drei Viertel des Volumens der im Jahr 2018 in Frankreich verkauften Glyphosatprodukte aus. Weiteren vier Produkten, die Glyphosat enthalten, soll die Zulassung aufgrund unzureichender Daten zu möglichen Gesundheitsrisiken verweigert werden.