Rückschlag in den USA Welche Chancen hat Bayer jetzt noch im Glyphosat-Streit?

Es waren gute Nachrichten in Sachen Glyphosat, die Bayer-Chef Werner Baumann am Dienstag dieser Woche verkünden konnte. Zwischen Januar und März hat die Agrarsparte des Konzerns kräftig zugelegt – insbesondere der Unkrautvernichter Glyphosat, Markenname „Roundup“, war auf den Feldern stark gefragt. In all den Jahren zuvor hatte Glyphosat überwiegend für Negativ-Schlagzeilen gesorgt: Über hunderttausend Amerikaner, die einen Zusammenhang zwischen dem Gebrauch von Roundup und ihrer Krebserkrankung sehen, hatten Bayer in juristische Bredouillen gebracht. Bayer bestreitet anhand zahlreicher Studien einen solchen Zusammenhang. Der Konzern hat bereits Milliarden für Vergleiche aufgewendet, Zehntausende Klagen stehen aber immer noch aus.