Rücktritte bei Thyssenkrupp „Das sieht nach Hauen und Stechen aus“

Lehner hatte den renditehungrigen Investoren in der vergangenen Woche in einem Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“ die Leviten gelesen. „Wir sprechen nicht nur in der Hauptversammlung, sondern in vielen Treffen mit unseren Aktionären. Bedauerlicherweise beschreiten einige aber auch andere Wege, die teilweise schon als Psychoterror bezeichnet werden könnten.“ Einige aktivistische Investoren seien dafür bekannt, dass Manager, die sie loswerden wollten, später in psychiatrische Behandlung gemusst hätten.

Mit der einstimmigen Wahl des bisherigen Finanzchefs Guido Kerkhoff zum Nachfolger Hiesingers durch den Aufsichtsrat - ob nun nur vorübergehend oder nicht - schien der Konzern gerade in etwas ruhiges Fahrwasser zu geraten, da macht Lehner mit seinem Rücktritt zu Ende des Monats das nächste Fass auf. Er gehe diesen Schritt bewusst, um eine grundsätzliche Diskussion bei den Aktionären über die Zukunft von Thyssenkrupp zu ermöglichen, betonte er. „Meine Entscheidung möge dazu beitragen, das notwendige Bewusstsein bei allen Beteiligten zu schaffen, dass eine Zerschlagung des Unternehmens und der damit verbundene Verlust von vielen Arbeitsplätzen keine Option darstellt – weder im Sinne des Stifters noch im Sinne unseres Landes.“