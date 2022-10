Rüstung „Die 100 Milliarden sind nur eine Anschubfinanzierung“

WirtschaftsWoche: Herr Papperger, als die Bundesregierung Ende Februar das 100 Milliarden-Programm für die Bundeswehr verkündete, versprach sie rasche Aufträge. Doch diese Woche wuchs die Kritik von Politikern wie der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), dass sich in den fast acht Monaten fast nichts getan hat. Sind auch Sie enttäuscht?

Armin Papperger: Nein. Ganz und gar nicht. Natürlich sind seit der Rede des Bundeskanzlers zur Zeitenwende viele ungeduldig. Die Geschwindigkeit, die wir zu Anfang erwartet haben, konnte nicht erreicht werden. Doch tatsächlich ist der Fortschritt bei der Beschaffung für die Bundeswehr seit dem Beginn des Ukrainekriegs bemerkenswert und viel größer, als das jemand am Anfang des Jahres noch hoffen konnte. Die Regierung hat nicht nur Maßnahmen angekündigt. Sie setzt sie auch um – und das in Rekordzeit. Nicht nur das Geld ist nun verfügbar. Auch die Bürokratie kommt ins Rollen. Und ob eine Bestellung jetzt oder ein paar Monate später kommt, ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass die Negativtendenz gebrochen ist, nach all den Jahren, wo sich ja wenig getan hat.