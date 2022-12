Rüstung: Diese drei Punkte bremsen Europas Superpanzer

Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und benötigt daher für Einsätze die Zustimmung des Deutschen Bundestags. Auslandseinsätze der Bundeswehr finden grundsätzlich im Rahmen von Mandaten der Nato, EU oder UN statt.

Aktuell ist die Bundeswehr im Kosovo, in Jordanien und im Irak, im Mittelmeer, in Mali, dem Libanon, am Horn von Afrika, im Südsudan und in der Westsahara im Einsatz.

Anerkannte Missionen der Bundeswehr, bei denen es sich nicht um Einsätze handelt, finden in Litauen, der Ägäis, dem Nordatlantik, dem Mittelmeer, dem Baltikum und Rumänien statt. Etwa im Rahmen von Nato-Missionen.

(Stand: März 2022)