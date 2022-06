Rüstung Ein Streit in der Bundeswehr bremst den Puma-Panzer

Auf den zweiten Blick bot die Liste dann aber doch eine Überraschung. Unter den vielen Anschaffungen fehlte ausgerechnet eine der zuletzt am meisten diskutierten: zusätzliche Exemplare des Schützenpanzers Puma. „Das ist bisher nicht vorgesehen“, so ein mit dem Programm befasster Insider. Der Grund ist offenbar ein Konflikt im Ministerium. „Die Kameraden wissen noch nicht so recht, was sie wollen“, konstatiert der Insider.