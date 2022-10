Rüstung „Die 100 Milliarden sind nur eine Anschubfinanzierung“

Wenn es so gut läuft, warum haben Sie dann mit dem Kampfpanzer Panther eine Art Konkurrenzmodell vorgestellt? Und zwar ohne KMW, mit denen Sie den Leopard bauen?

Der Panther ist keine Konkurrenz zu MGCS, sondern eine zeitgemäße Interimslösung. Wenn MGCS erst in fast 20 Jahren kommt, brauchen wir in Deutschland und Europa eine Brücke mit neuen Technologien, die wir als Rheinmetall bereits entwickelt haben. Dazu zählen Dinge wie automatische Ladesysteme, autonomes Fahren oder die „Sensor to Shooter“ genannte digitale Verbindung von Sensoren und Waffen für eine kürzere Reaktionszeit. Und wir hatten bereits Interessenten.