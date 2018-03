Rüstungsindustrie: Rheinmetall gewinnt Milliarden-Panzerauftrag in Australien

Mit dem Milliardenprogramm „Land 400“ will Australien das Militär modernisieren. Fast 700 veraltete Panzer sollen dafür ersetzt werden. Der aktuelle Auftrag fällt in die zweite Phase des Programms, auch für die dritte Phase hat Rheinmetall sich beworben. Das Volumen des Auftrags könnte darum noch deutlich wachsen. Denn die Gesamtinvestitionen Australiens in die Modernisierung der Streitkräfte werden auf 20 Milliarden Dollar geschätzt.