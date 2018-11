Rüstungsindustrie Rheinmetall greift nach Krauss-Maffei-Wegmann

Der Rüstungskonzern Rheinmetall heizt mit einem Vorstoß bei der „Leopard 2"-Panzerschmiede Krauss-Maffei-Wegmann das Fusionsfieber in der europäischen Branche an. Rheinmetall bestätigte am Montag, Gespräche zu führen über einen möglichen Erwerb einer Beteiligung an dem Unternehmen KNDS und damit mittelbar an der KNDS-Tochter Krauss-Maffei Wegmann. KNDS ist eine gemeinsame Holding des Münchener Familienunternehmens KMW und des französischen Staatskonzerns Nexter. Auch Formen der Kooperation mit KNDS und beziehungsweise KMW seien möglich, erklärte Rheinmetall. Der Ausgang sei offen. Die Düsseldorfer hatten wiederholt Interesse an den Konkurrenten bekundet, mit dem sie unter anderem den Schützenpanzer „Puma“ entwickelten.