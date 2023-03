Rüstungsindustrie: Rüstungskonzern Rheinmetall macht 2022 Rekordgewinn – und rechnet mit weiterem Wachstum

Das spielt auch Rheinmetall in die Karten. Der Konzern will bald ein neues Werk in Ungarn fertigstellen, auch in Sachsen könnte ein neues Pulverwerk entstehen. Die Entscheidung Deutschlands und der Ukraine über eine Panzerfabrik direkt in dem vom Krieg erschütterten Land erwartet Papperger in den nächsten zwei Monaten. Rheinmetall übernimmt zudem den spanischen Munitionshersteller Expal Systems.