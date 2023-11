Rüstungsindustrie: Rüstungszulieferer Hensoldt hält Ausschau nach Übernahmen

Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt hält angesichts boomender Aufträge Ausschau nach Übernahmen. Das Unternehmen wolle aus eigener Kraft, aber auch anorganisch wachsen, hieß es auf einem Kapitalmarkttag am Mittwoch in Ulm. „Die wachsenden Verteidigungsetats in den meisten Märkten und der steigende Bedarf an Verteidigungs- und Sicherheitselektronik treiben die Pipeline des Unternehmens weiter voran,“ erklärte Hensoldt. Chancen auf Zukäufe sehe der Vorstand um Thomas Müller in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Analytik sowie im Services- und Integrations-Geschäft.