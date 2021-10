Rüstungsindustrie Streit mit Heckler & Koch: Gewehrbauer Haenel steht vor Niederlage

Bei dem Patent von Heckler & Koch (HK), das Haenel verletzt haben könnte, geht es um winzige Öffnungen im Gewehr, die einen raschen Wasserabfluss und eine schnelle Schussbereitschaft ermöglichen sollen, wenn Soldaten durch einen Fluss waten oder am Meeresufer landen – das nennt man in der Branche „over the beach“. Die Vorwürfe der Patentverstöße beziehen sich in erster Linie auf ein Halbautomatik-Gewehr. Das Urteil könnte aber auch die Vollautomatik-Variante dieser Waffe einbeziehen.