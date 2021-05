Rüstungsindustrie Tschechisches Unternehmen CZG übernimmt US-Waffenhersteller Colt

Der tschechische Waffenhersteller CZ-Group (CZG) hat die Übernahme des traditionsreichen US-Konkurrenten Colt abgeschlossen. Die Wettbewerbsbehörden in den USA und Kanada hätten dem Deal zugestimmt, teilte das Unternehmen am Montag in Prag mit. Die Tschechen hatten dafür nach früheren Angaben umgerechnet rund 180 Millionen Euro in bar sowie mehr als eine Million neuer eigener Aktien hingelegt. Beide Firmen gemeinsam haben mehr als 2000 Mitarbeiter in Tschechien, den USA, Kanada und Deutschland.