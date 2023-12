Rüstungskonzern Ab jetzt ohne Kolben – Rheinmetall hat endlich einen Käufer gefunden

An allen Standorten sollen Geschäftsbetrieb und Produktion fortgesetzt werden. Betroffen seien Fabriken in Neckarsulm, Marinette in den USA, Celaya in Mexiko, Nova Odessa in Brasilien, Trmice in Tschechien und Hiroshima in Japan sowie zwei Standorte des chinesischen Joint Ventures KSHP in Shanghai und Chongqing.