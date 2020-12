Rüstungskonzern: Bundesregierung steigt für 450 Millionen Euro bei Hensoldt ein

Der Haushaltsausschuss habe den Einstieg am Mittwoch ohne große Debatte durchgewinkt, hieß es in Teilnehmerkreisen. Der Bund will mit der Sperrminorität unerwünschten ausländischen Einfluss auf Hensoldt verhindern. Analysten zufolge hätte das Unternehmen sonst zu einem Übernahmekandidaten werden können – vor allem durch den französischen Rüstungskonzern Thales. Das Verteidigungsministerium begründete das Engagement auch mit der „Rolle Deutschlands als Kooperations- und Bündnispartner in Europa“.