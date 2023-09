Rüstungskonzern: Handgranaten-Kartell – EU-Kommission verhängt Strafe gegen Diehl

Der Nürnberger Konzern habe sich mit dem Wettbewerber Ruag aus der Schweiz den Markt für militärische Handgranaten in europäischen Ländern über fast 14 Jahre aufgeteilt, teilten die EU-Wettbewerbshüter am Donnerstag in Brüssel mit. Ruag habe die Absprachen offengelegt und voll mit der Kommission kooperiert, hieß es weiter.