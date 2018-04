Rüstungskonzern: Rheinmetall erhält Großauftrag aus dem Ausland ein

Die weltweite Nachfrage nach Waffen und Munition treibt die Geschäfte des Mischkonzerns, der neben der Wehrtechnik auch in der Automobilzulieferung unterwegs ist, seit längerem an. Vorstandschef Armin Papperger kündigte zuletzt an: „Defence wird zweistellig wachsen.“ Der Manager peilt mit der Wehrtechnik in diesem Jahr ein Umsatzplus von zwölf bis 14 Prozent an und eine Rendite von sechs bis 6,5 (5,7) Prozent.