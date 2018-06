Rüstungskonzern: Rheinmetall prüft Geschäfte mit Aserbaidschan

Wegen des Konflikts in der Kaukasus-Region Bergkarabach hatte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Jahr 1992 ein Embargo über alle Waffen- und Munitionslieferungen gegen die beiden Konfliktparteien Armenien und Aserbaidschan verhängt. Der Konflikt um die Exklave mitten in Aserbaidschan gehört zu den sogenannten „eingefrorenen Konflikten“, die nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 entstanden sind.