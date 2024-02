Rüstungskonzern: Rheinmetall verstärkt sich mit Zukauf in Rumänien

Rheinmetall will mit einer Übernahme in Rumänien seine Position als Hersteller von Fahrzeugen für das Militär weiter ausbauen. Der Düsseldorfer Konzern wolle über die Rheinmetall Landsysteme GmbH künftig 72,5 Prozent der Anteile an der Automecanica Medias halten, teilte Rheinmetall am Donnerstag mit.