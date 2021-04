Rüstungskonzern Rheinmetall will Teile der Schweizer Ruag kaufen

Außerdem begrüßte Papperger gegenüber der WirtschaftsWoche eine Beteiligung von Polen am neuen deutsch-französischen Panzerprojekt Main Ground Combat System (MGCS). „Das wäre ein echter Gewinn“, so der Manager. Zwar müssten die heutigen Partner zuerst ein Grundgerüst an Technologie festlegen. „Aber dann brauchen wir Partner, die sich beteiligen und das Produkt kaufen“, so Papperger. „Und Polen hat mit rund 1000 Fahrzeugen in Europa den größten Bedarf.“ Dabei geht der Manager davon aus, dass sich polnische Unternehmen auch an der Produktion beteiligen. „Ich bin sicher, da würde sich etwas finden.“



