Rüstungskonzern: Rheinmetall will Teile für Tarnkappenbomber in NRW fertigen

Rheinmetall will Rumpfteile für das Kampfflugzeug F-35A im nordrhein-westfälischen Weeze produzieren. Dort solle eine neue Fabrik mit mindestens 400 Arbeitsplätzen und einer Produktionsfläche von fast 60.000 Quadratmetern entstehen, teilte der Düsseldorfer Konzern am Dienstag mit. Die Entscheidung sei nach der Prüfung von möglichen Standorten in mehreren Bundesländern gefallen. Die Produktion solle nun voraussichtlich 2025 beginnen.