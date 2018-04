Rüstungskonzern: Russlands einzigem Schützenpanzer-Hersteller droht die Pleite

Obwohl das Unternehmen als strategisch wichtig gilt, war es seit 2005 Bestandteil der Holding des Oligarchen Michail Bolotin. Dessen Konzern ist in den letzten Jahren allerdings immer mehr in eine finanzielle Schieflage geraten, so dass der Kreml 2017 die operative Verwaltung an die staatliche Rüstungsholding Rostec übertrug. Ziel der Maßnahme war es offensichtlich, die Pleite abzuwenden.