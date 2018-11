Rüstungskonzerne Rheinmetall verhandelt über Beteiligung an Krauss-Maffei Wegmann

DüsseldorfDer Rüstungskonzern Rheinmetall nimmt den Konkurrenten Krauss-Maffei Wegmann ins Visier. Rheinmetall bestätige Gespräche über einen möglichen Erwerb einer Beteiligung an dem Unternehmen KNDS und damit mittelbar an der KNDS-Tochter Krauss-Maffei Wegmann, teilen die Düsseldorfer am Montag mit. Auch Formen der Kooperation mit KNDS und beziehungsweise KMW seien möglich.