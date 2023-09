Rüstungszulieferer: Renk bei IPO mit bis zu 1,8 Mrd Euro bewertet

Der Augsburger Panzergetriebe-Hersteller Renk peilt bei seiner Rückkehr an den Aktienmarkt einen Börsenwert von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro an. Das Unternehmen und sein Eigentümer, der Finanzinvestor Triton, legten die Preisspanne am Montag auf 15 bis 18 Euro fest.