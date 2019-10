Ruf nach privatem Kapital Industrie und Grüne: Klimaschutz geht nur mit Großinvestoren

Der Vorstandschef von Airbus, Guillaume Faury, betont vor einem Treffen am Donnerstagabend mit Grünen-Bundestagsabgeordneten in Berlin, Investitionen in grundlegend neue Antriebe seien für die Flugzeugindustrie entscheidend. „Längerfristig wird nur eine neue Generation sauberer Technologien, einschließlich grüner Primärenergieträger, die Erwartungen der Gesellschaft erfüllen: die Dekarbonisierung unserer Industrie.“