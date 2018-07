Runder Tisch abgelehnt Streit um Neue Halberg Guss spitzt sich zu

Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Saarbrücken, Hans-Peter Kurtz, betonte, Tarifkonflikte würden nicht am Runden Tisch gelöst, sondern in direkten Verhandlungen. Die Verantwortung, belastbare Konzepte zur Zukunft der NHG vorzulegen und mit der IG Metall eine Lösung zu finden, liege allein beim Arbeitgeber. Insofern sei nun das Management am Zuge, konstruktive Vorschläge zu präsentieren.